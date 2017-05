Oposición rechaza Asamblea Constituyente

Los miembros de la Constituyente promovida por Chávez fueron elegidos en una votación nacional



Foto: Agencias

Caracas — Luego del decreto que realizó este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, al convocar una Asamblea Nacional Constituyente los líderes políticos de la oposición venezolana han manifestado su rechazó a dicho decreto y aseguran que el país no necesita una nueva Constitución, sino que se respete la que ya existe.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Julio Borges, advirtió que la convocatoria del presidente Nicolás Maduro, a una Asamblea comunal significa el aniquilamiento de la democracia en Venezuela. «Si nosotros no damos todo y si todos, no solamente el mundo político, trabajadores, estudiantes, medios de comunicación e iglesias, no damos todo, corremos el riesgo de que se instale, como advierte el mundo entero, el aniquilamiento de la democracia, tenemos que verlo sin falsos dramatismo para actuar en consecuencia».

El coordinador nacional de Primero Justicia precisó que la Constituyente comunal no es electa por el pueblo y no está en la Constitución y «solo busca concentrar el poder en Maduro y por eso llamo al país a rebelarse».

Fraudulenta

Asimismo, Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, calificó de «fraudulenta» la convocatoria del mandatario nacional y ratificó su oposición a ella, aunque «tenga que ir preso».

«La posición de Maduro es que se acabaron las elecciones y yo como venezolano no lo voy a aceptar, con las consecuencias que tenga. Si tengo que ir preso, iré preso», señaló el dirigente.

Por su parte el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón, aclaró que la misma no puede «desatender» los principios básicos del voto, como la universalidad.

A través de su cuenta en Twitter @luisemiliorg, comentó que «la universalidad es el derecho a votar de todos los venezolanos sin distinción de raza, sexo, creencias o condición social (Art. 63 CRBV)».

Rondón agregó que el hecho de plantear «métodos especiales» para conformar la Asamblea Constituyente, no previstas en la Constitución, impediría el derecho de los venezolanos a elegir sus representantes.

El politólogo y miembro de Marea Socialista, Nicmer Evans, también se pronunció y aseguró que «esta Constituyente es una traición clara a Chávez y al pueblo».

Período dictatorial

Evans emitió un comunicado en su cuenta de la red social Twitter @NicmerEvans, en donde afirmó que en el marco de la Constituyente se suspende «todo el Estado de Derecho con base en su supraconstitucionalidad y se inicia un período dictatorial, es un golpe contra la Constitución promovida por Chávez».

El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, aseguró que el realizar una constituyente como lo adelantó el Presidente no va a resolver los problemas del país, «solo los va a agudizar».

Reacción internacional

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, dijo que la situación que está viviendo Venezuela se «ha agravado» y es cada vez «más compleja».

«Hemos tomado nota del anuncio del presidente Maduro (…) hasta ahora sabemos solamente que esta Constituyente no se conformaría a través del sufragio universal libre y secreto, sino que a través de la representación de sectores sociales», indicó Muñoz.

Estados Unidos acusó al Presidente venezolano de tratar de «cambiar las reglas del juego» para asegurarse el poder con la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y advirtió de que podría estudiar nuevas sanciones a funcionarios venezolanos a raíz de ese «paso atrás» en Venezuela, dijo el subsecretario de Estado adjunto de EE UU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick.