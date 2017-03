José Meléndez: Varias áreas de producción de Sidor están paralizadas

Este miércoles el secretario de organización del sindicato de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), José Meléndez, preciso que existen varias áreas de producción paralizadas, lo que generará que finales de año no se logré superar un millón 500 mil toneladas de acerolí

En este sentido, Meléndez detalló que pese a las fallas que existen en la producción, los trabajadores apuestan por la empresa y buscan generar mayores beneficios.

«Por ejemplo, la palanquilla no ha producido en lo que va de año, la barra y el alambrón no han tenido producción. Frío está produciendo un 20%, se hizo una propuesta motivado a que no produce por la paralización».

Por otra parte, el vocero sindical informó que en relación a la firma del contrato colectivo, se tiene previsto que el ministro para el Trabajo, Francisco Torrealba, ofrezca respuestas antes de culminar el mes de marzo.