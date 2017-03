José Guerra: «Organismos internacionales no prestarán dinero a Venezuela»

El también presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, informó que el pasado viernes entregó una carta ante la embajada de China en Venezuela en la que, el Parlamento ratifica la «buena disposición» de mantener relaciones cordiales y con transparencia, con el país asiático. También le solicitan información sobre los endeudamientos entre ambas naciones

Foto: Agencias

Caracas – «Organismos multilaterales de la región, entre los que destaca el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, no prestarán más dinero a Venezuela mientras que estas transacciones no sean aprobadas por el Legislativo, como lo dice la ley», según afirmó el diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra.

El parlamentario explicó: «La Constitución es clara (…) todo endeudamiento tiene que ser aprobado mediante una ley por la Asamblea Nacional, cualquier endeudamiento que no ha sido aprobado por la AN no será reconocido por el Estado venezolano».

El también economista, aseguró que la AN integrada por mayoría opositora, ha confirmado esta información con los organismos financieros al tiempo que explicó que el procedimiento para pedir un préstamo comienza por una solicitud que debe entregar el Gobierno a la junta directiva del organismo que, «básicamente en Latinoamérica son tres: CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Interamericano de Reserva», aseveró.

Agregó que el Tribunal Supermo de Justicia, organismo que está aprobando estos prestamos no está facultado para esto, pues los endeudamientos porque estos deben ser aprobados con leyes, facultad exclusiva del Parlamento.

Relaciones cordiales

El también presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, informó que el pasado viernes entregó una carta ante la embajada de China en Venezuela en la que, el Parlamento ratifica la «buena disposición» de mantener relaciones cordiales y con transparencia, con el país asiático. También le solicitan información sobre los endeudamientos entre ambas naciones.

Asimismo, solicitó a la embajada china que clarifique los anuncios del presidente Nicolás Maduro en los que, según dijo, se suscribieron acuerdos por 20.000 millones de dólares con ese país en febrero; acuerdos que, afirmó, van a «objetar».