El Gobierno “juega” con el petro, dicen expertos

El valor del petro se está incrementando a pesar que el precio el petróleo ha bajado por varias semanas consecutivas. El Gobierno incrementó el valor del petro a BsS 9 mil, y hasta 38 mil según otras cuentas institucionales, aun cuando el costo del barril de crudo ha perdido valor en el mercado, ubicándose en 329,76 yuanes (47,93$) hasta el 28 de diciembre de 2018.

El Gobierno estableció el precio del petro en BsS 9 mil el 30 de noviembre de 2018, a pesar que para la fecha el crudo criollo bajó de $ 58,49 a 53,89. En la práctica los bancos están poniendo el costo del petro en BsS 38 mil, pues los ahorros en las cuentas se están expresando en petros a esa tasa de cambio.

En la página del petro el valor de esa criptomeda es el del barril de petróleo a $60, cifra que al multiplicarse por la tasa Dicom (638 BsS por $), arroja el valor del petro en BsS 38 mil 280.

¿Unificación?

El economista Luís Oliveros señaló que “la respuesta ante el incremento del petro frente a la caída del precio del petróleo, la tiene el Gobierno. No hay explicación para eso, ni cuando se mantuvo estable, el petróleo subía y empezó a subir. Para mí el petróleo baja y el petro sube. El Gobierno hace lo que le da la gana con la fijación de precios”.

Como el valor del Dicom se está acercando al paralelo, muchos venezolanos se preguntan si pudiera haber una plan del Gobierno para arribar a un tipo de cambio único. Al respecto, Oliveros indicó que “el Gobierno pareciera que está entendiendo cómo se maneja el paralelo, cómo se mueve el mercado de divisas y está devaluando el bolívar a un ritmo muy acelerado en el Dicom, eso para nada es negativo, es positivo”.

“Ahora hay que ver qué más sigue, pareciera que vamos a una flexibilización del mercado cambiario, pero diría que hay que esperar porque el Gobierno algunas veces toma decisiones y luego recula, hacia una flexibilización del mercado cambiario”, precisó.

El economista José Miguel Uzcátegui señaló que “el petro es un artificio del Gobierno que puede mover a su antojo pero no lo puede vinculara un patrón inestable como el petróleo”.

“Con el dinero no se puede jugar, creo que el Gobierno está haciendo filibuterismo con eso, hace alquimia, está jugando con un instrumento que debe ser más serio para manejar mejor la economía,” dijo. Con respecto al Dicom y el dólar paralelo, Uzcátegui no cree que “estemos en vías de un tipo de cambio único porque para eso hay que prepararse. El cambio único no es posible hacerlo mientras no se tenga un mercado de divisas más animado internamente y no manejado por el Gobierno”. precisó.