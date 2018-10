Fedecámaras: En Zulia ha sido muy difícil mantener los negocios abiertos

Fedecámaras Zulia, Franco Cafoncelli, aseguró que la hiperinflación es el verdadero monstruo a combatir en este momento en el gremio. “Es muy difícil de manejar, es imposible poder calcular precios, mantener el nivel adquisitivo de la gente

Zulia -El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción –Fedecámaras/Zulia, Franco Cafoncelli, aseguró que la hiperinflación es el verdadero monstruo a combatir en este momento en el gremio. “Es muy difícil de manejar, es imposible poder calcular precios, mantener el nivel adquisitivo de la gente y todo es un caos”, dijo.

El representante del gremio en la entidad zuliana también ratificó que en este momento no se pueden controlar los precios en el territorio nacional, porque “es imposible poner un control, estos productos que se regularon ya no los hay, porque ni siquiera en un mes, al otro día, esos precios no tienen vigencia”.

Por último, Catoncelli resaltó que en los dos últimos meses más negocios han cerrado y más gente se ha ido del país. “Menos producción, menos oferta, mas informalidad, es muy difícil mantener los negocios abiertos (…) Ha sido imposible mantener los negocios abiertos, todo se ha reducido al mínimo en Zulia”, agregó