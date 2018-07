Fedecámaras: Reconversión no funciona sin aplicar medidas para detener la hiperinflación

Fedecámaras: «Los procesos de reconversión vienen acompañados de políticas para destruir y acabar con la hiperinflación»

Caracas – El presidente de Federación de Cámaras de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Larrazábal, aseguró que de nada sirve aplicar una reconversión monetaria en el país si no se toman medidas para detener la inflación.

«Los procesos de reconversión vienen acompañados de políticas para destruir y acabar con la hiperinflación, si hacemos la reconversión sin tener políticas serán puros pañitos calientes», dijo el empresario durante la celebración de la asamblea anual del gremio empresarial.

Larrazábal reiteró la necesidad que se apliquen nuevas políticas y que el Banco Central de Venezuela (BCV) sea autónomo y no responsa a ciertos intereses. «Necesitamos que el BCV sea independiente, para salir de la hiperinflación. No están atacando el problema de raíz. Si no hacen nada no importan cuantos ceros le quieten a la moneda», dijo el presidente del gremio.

Por su parte, Ricardo Cusanno, vicepresidente Fedecámaras, resaltó que el país «se sumerge en una crisis» que se acelera por la diáspora. «El personal obrero de está yendo del país, mano calificada que es la que debería crear productos en un marco de incentivos», destacó.