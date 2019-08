Fedeagro expresó preocupación por caída de producción “que se acentúa”

“El campo venezolano ya no produce y la república se quedó sin dinero para importar porque se acabó la industria petrolera porque también pasó de exportar más de tres millones de barriles diarios a hoy en día producir cerca de 700 mil barriles diarios”, expresó.

Asimismo, advirtió que son 12 años de “caída consecutiva de producción nacional”, donde no habían sanciones, por tanto, se trata de una ineficiencia por parte del Gobierno, y “los 30 millones de venezolanos que no conseguimos nuestros alimentos son lo que pagan las consecuencias”.

“Desde el año 2014 no ingresan repuestos para maquinaria agrícola de manera formal al país, no habían sanciones en el 2014 (…) aparte de que las sanciones no impiden la producción de alimentos”, dijo Hopkins.