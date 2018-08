Estos serían los productos básicos que recibirán nuevos precios a partir de hoy

Ejecutivo firmará este martes un acuerdo de fijación de precios en 25 artículos o productos de consumo básico ante la nueva reconversión de este lunes

Fotos:Agencias

Caracas –El Gobierno Nacional y empresarios de la agroindustria venezolana firmarán este martes un acuerdo de fijación de precios en 25 artículos o productos de consumo básico ante la nueva reconversión de este lunes. Dichos productos, tal y como lo adelantó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, este lunes, corresponde a la lista de productos pertenecientes al “Plan 50“, una lista de productos que el Ejecutivo considera de primera necesidad.

Entre ellos se encuentran: café, azúcar, arroz, pasta, frijoles, carne, leche (líquida y en polvo), queso blanco, jamón, mayonesa, maíz (blanco y amarillo), pollo, pescado, harina de trigo, aceite, además de diversos rubros de higiene y aseo personal (como el jabón en panela o en polvo).

El “Plan 50” es una avanzada anunciada por el Ejecutivo el pasado 25 de junio con el objetivo de congelar los precios a una decena de productos, en medio de una hiperinflación que podría llegar a 1.000.000% a finales de 2018, según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). El 2 de junio el ministro de Comunas, Aristóbulo Istúriz, prometió que en los próximos días informaría el precio acordado de los primeros 15 rubros. No obstante, las reuniones con sectores de la agroindustria no avanzaron en una primera etapa.

Paralelo a ello, artículos como la harina de maíz prococida de la marca de mayor venta en el país superaron los 700.000 mil bolívares del viejo cono, con aumentos de hasta 1.200%. Porcentaje de aumentos similares recibieron productos como el café y la leche, entre otros rubros.

A las once de la mañana se realizará la presentación de Costos y Precios acordados en artículos y bienes de consumo básicos. El acto se realizará en sede del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas y el vocero será Wilmar Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para la Producción Agrícola y Tierras.

Nuevo sistema de precios

Este lunes, el presidente Nicolás Maduro anunció que este martes se firmarán el primer listado de 25 precios acordados con los empresarios y productores de la agroindustria venezolana y se llevará adelante la primera subasta del Dicom con el nuevo mecanismo para la adquisición de divisas.

«Mañana (este martes) se firma el primer acuerdo para establecer con la agroindustria, los primeros 25 precios” dijo, al mismo tiempo que rechazó las declaraciones de los voceros y dirigentes de la máxima central de empresarios y comerciantes del país, Fedecámaras, acusándolos de “dolarizar” la economía promoviendo el precio establecido por Dólar Today.

El mandatario pidió al pueblo apoyar este nuevo sistema de precios. “Yo llamo al pueblo de Venezuela, a las organizaciones de base, para que una vez que se hayan publicado estos precios que van en la búsqueda del equilibrio entre salario, trabajo, ingreso y precios, un punto de equilibrio que no existe hoy, porque todos los precios los dolarizaron».

Expresó que nunca vio a Fedecámaras rechazar los precios del dólar impuestos por Dólar Today o criticando el alza de los precios indiscriminada, “ahora salen a decirle a los trabajadores que estén en contra del aumento necesario, mínimo necesario, que he dado de medio petro, no puede ser, no creo que tengan capacidad de rectificación por eso mi llamado es a los empresarios directamente”,