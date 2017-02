Directivos de Pdvsa y Enppi evaluaron acuerdos petroleros

El presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio del Pino, se reunió con el director ejecutivo de la empresa petrolera Engineering for the Petroleum and Process Industries (Ennpi) de Egipto, Mohamed Hathout, para evaluar avance de acuerdos conjuntos

Foto: Agencias

«Hoy hemos tenido una reunión productiva con Sr. Mohamed Hathout, CEO de Engineering for the Petroleum and Process Industries (Enppi), de Egipto», informó del Pino este jueves, a través de la plataforma Twitter.

Las petroleras Pdvsa y Enppi sostienen desde 2004 acuerdos en el área petrolera y gasífera, que incluyen proyectos de cooperación en infraestructuras de gasoductos, conversión de Gas Natural Licuado y suministro de gas a consumidores finales.

Venezuela y Egipto forman parte del Foro de Países Exportadores de Gas, constituido en 2001, en el que también participan Catar, Argelia, Bolivia, Rusia , Irán, Guinea Ecuatorial, Libia, Nigeria, Trinidad y Tobago, y Emiratos Árabes.

Este Foro reúne a los principales productores de gas del planeta, que suman 67% de las reservas probadas de gas natural del mundo y 42% del suministro global, y tiene el objetivo de incrementar la coordinación y fortalecer la colaboración entre sus países miembros.