Comercios ofrecen rebajas para seguir cobrando el 12% de IVA

Los comerciantes aseguraron que es muy costoso cambiar el sistema de las máquinas fiscales porque el proceso solo durará 90 días el decreto

Foto: Andrea Galindo

Maracaibo — A pesar de las medidas económicas implementadas por el presidente Nicolás Maduro, específicamente el decreto N° 2.602, que establece una reducción del 2% en el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los usuarios marabinos siguen pagando dicho impuesto sin mayor preocupación.

Durante un recorrido por Maracaibo, se pudo constatar que los usuarios y compradores no exigen que se les rebaje el 2% del IVA, aún conociendo de la publicación en Gaceta Oficial del decreto.

QUÉ PASA se apersonó en distintos comercios de la región y al preguntar por la reducción del impuesto, estos alegaban que están ofreciendo rebajas en las mercancías para no tener que cambiar el sistema de las máquinas fiscales, pues consideran que incrementa los gastos para ellos.

En este sentido, se observó que las rebajas van desde el 10% hasta e 40% en algunos establecimientos como zapaterías, expendios de ropa, bisuterías, carteras entre otros.

Por su parte, Gabriela Luzardo, quien realizaba compras navideñas manifestó que a pesar de no estar de acuerdo con que les sigan cobrando el 12% «no es mucho lo que se pueda hacer, los comercios seguirán cobrando como quieran y los consumidores no tenemos de otra».

Este rotativo además, se dirigió al Seniat y el SUNDDE para corroborar la información de que se este cumpliendo con lo establecido en la ley, pero no fue posible el contacto con voceros de los prestigiosos organismos.