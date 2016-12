Citgo sigue en manos de Venezuela

Precisó que PDVSA podría responder a los compromisos adquiridos, pero señaló que hasta ahora no ha dado señales en medidas económicas que la respalden

Maracaibo — A finales de la última semana se dio a conocer la información en la que se afirmó que Petróleos de Venezuela (PDVSA) hipotecó un 49,9% de las acciones su filial Citgo Petroleum Corporation a la petrolera rusa Rosneft, mediante un contrato firmado en secreto el 30 de noviembre de este año para obtener recursos financieros.

A esta novedad se le suma el hecho de que en octubre de 2016 PDVSA ya había comprometido 50,1% de sus acciones de Citgo al colocarlas como garantía en el canje de los bonos 2020. Esto implica que si la empresa cae en default de este título, los tenedores que adquirieron los papeles se harían dueños de más de la mitad de la filial de PDVSA.

La defensa de Eulogio

«Es falso que hemos empeñado Citgo, es un nuevo ataque de la derecha mediática. Citgo no se empeña, es como cuando vas a pedir un dinero en el banco, bueno pones tu dinero en garantía», dijo el ministro de Minería en alusión a los rumores de que la filial estuviera empeñada.

Para esclarecer el panorama QUÉ PASA conversó en EXCLUSIVA con el analista petrolero Heliodoro Quintero sobre el tema.

Propiedad de Venezuela

En primer lugar el analista destacó que la propiedad de Citgo es de Venezuela, y explicó: «Es como la compra de un auto cuyo título de propiedad dice reserva de dominio a favor de cualquier banco, lo que solo significa que el auto fue comprado a crédito, es igual que comprar una casa con un préstamo hipotecario, el banco te quita la casa solo si no cumples con el pago, de lo contrario es de tu propiedad».

En este sentido, Quintero sostuvo que el uso de sus acciones como garantía para un préstamo «implica simplemente que es una empresa hipotecada, de la cual el país contaría con su valor de activo en caso de querer disponerlo en algún momento».

Soluciones

Explicó que están utilizando cualquier activo existente para cumplir compromisos financieros.

En cuanto al temor del incumplimiento de los pagos de los bonos y el 50,1% de las acciones en manos de tenedores dijo: «Si los ejecutores de la política económica y financiera del país activan un plan de crecimiento y dan señales de seriedad en el cumplimiento de las reglas fluirá dinero por inversiones extranjeras bajo distintas modalidades y permitirían solventar las deudas. Ahora la interrogante es ¿lo harán o no? Hasta ahora no han dado señales en medidas económicas que impliquen que se podría obtener el dinero necesario para cumplir los compromisos financieros y abastecer el país, pero no significa que no puedan cambiar esto».