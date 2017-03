Cipriana: «El Gobierno no sabe administrar la pobreza»

«Queremos al Gobierno regulador y no controlador», expresó la mujer

Foto: Elienne Contreras

Maracaibo — Este jueves la presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, conversó en EXCLUSIVA con QUÉ PASA sobre las recientes declaraciones del presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, en las que aseguró que el Gobierno nacional sí apoya a los empresarios privados.

«Aquí el año pasado había harina de maíz a 1.500 bolívares y regulada era a Bs. 200 y hoy se vende a Bs. 4.500… Eso es fortalecer a la empresa internacional, está generando empleo es al extranjero porque se paga a precios internacionales por productos que se hacen en el país. Esa no es la forma de apoyar el producto venezolano o los empresarios», sentenció durante un acto en la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia (Ucez).

Culpa de otros

Sobre la llamada guerra económica dijo: «Los empresarios no venden divisas, el monopolio de las divisas está en manos del Gobierno. Los empresarios no importan trigo, no firman guías de movilización, lo que hacemos es trabajar todos los días. Cada día cuando salimos a invertir es para generar más riqueza».

Por otro lado, sobre las panaderías tomadas en Caracas resaltó que se ha venido viendo cómo las expropiaciones se mueven a otros escenarios. «Ayer fueron las tierras, los juguetes, las tiendas de calzado de ropa, empresas, hoy son las panaderías».

«El Gobierno fracasó y debe saber que el que sabe generar riquezas es el sector privado; lo que tiene que administrar son los impuestos para distribuirlo en la prestación de servicio público», añadió.

Destacó que desde que tomó la presidencia de la cámara no ha establecido un diálogo con representantes del Gobierno, pero aseguró que siempre ha tenido la disposición.

¿Subsidio?

Ante un posible aumento salarial en mayo, se le preguntó a la empresaria si el sector pudiera proponer que el Gobierno subsidie el pago diferencial del incremento salarial, a lo que respondió: «La solución no son los aumentos salariales sino que los empresarios tengan mayores ingresos y eso se traduciría en más ventas y mayor poder adquisitivo. No es que no podamos pagar es que hay empresarios que se están descapitalizando. Hemos propuesto muchas cosas, pero lo que queremos es que se eliminen los controles».

Ucez

Cabe destacar que las declaraciones de Ramos se desarrollaron durante el traspaso oficial de la presidencia de la Ucez a Elio Rivas, quien fuera el vicepresindente.

El ahora expresidente, Gilberto Gudiño, aseveró que seguirá con «una lucha social para la transformación del país».