Casas de cambio siguen abarrotadas y la página colapsada

Ciudadanos expresaron que el Gobierno debe investigar ampliamente a dónde van dirigidos los pesos que compran

Foto: Wilmer Cubillán

A cuatro días de haber reabierto las casas de cambio en los estados Zulia y Táchira, la gran afluencia de personas interesadas en comprar en las distintas sedes de Italcambio no ha cesado.

Durante un recorrido realizado por los reporteros de QUÉ PASA, en algunas casas de cambio de la ciudad se observaron largas colas a las afueras de las instalaciones. Ciudadanos manifestaron, un poco molestos, que estaban desde tempranas horas de la mañana, pero que el proceso era muy lento.

En las colas se notó mucha desorganización y las personas realizaron listas que no funcionaron como esperaban para mantener el «orden» en el que iban a ser atendidos.

«Vine ayer y me anoté en una lista para que me atendieran hoy, estoy aquí desde esta mañana y me conseguí con que tengo más de 30 personas por delante. El proceso está demasiado lento tarda como una hora por persona», manifestó Josefina Díaz, quien pidió más organización para evitar problemas en las colas.

Asimismo, Antonio Domínguez sugirió al Gobierno que tome medidas más drásticas al momento de vender los pesos como pedir más requisitos e investigar ampliamente a dónde van dirigido los pesos que van a comprar, ya que según él 90% de las personas que están haciendo el canje es para luego revenderlos.

Un empleado de Italcambio, que prefirió mantener el anonimato, dijo que a pesar de la comisión que le tienen que pagar a la casa de cambio en Venezuela y en Colombia, es mucho lo que se ahorran en comparación con la compra de la moneda en territorio colombiano, es por eso que la asistencia ha sido masiva.

Eleonora Blasa, adjunta a la presidencia de Italcambio, informó que debido al colapso de la página siguen atendiendo a las personas sin solicitarles la cita digital, deberán presentar copia de documentos de cédula de identidad, RIF, última declaración de Impuesto Sobre la Renta y recibo vigente, a un máximo de 60 de días, de un servicio público a nombre del solicitante.

Tasa cambiaria

La tasa cambiaria sigue estable ayer fluctuó en «0,25 con respecto al bolívar. Bs. 750 por dólar, es decir, se necesitan 225 mil bolívares para comprar el límite establecido de 300 dólares equivalentes a 830 mil pesos», explicó Blasa.

Nuevas casas de cambio

El gobernador José Gregorio Vielma Mora informó de la apertura de cuatro nuevas casas de cambio que serán puestas en funcionamiento en el estado Táchira, específicamente en la frontera con Colombia.

Beneficios

Por su parte, el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, detalló el proceso de activación de las casas de cambio acompañando una decisión del presidente Nicolás Maduro, para el beneficio de nuestra frontera.

En cuanto a los beneficios inmediatos de las casas de cambio, dijo mientras realizaba un recorrido por las oficinas que «las cinco casas de cambio que están autorizadas están generando trabajo, de esta forma se reactiva una actividad económica con fuentes de empleo».

«Debemos tener confianza, es un proceso realmente novedoso y es lo que conversaba con el vicepresidente, que es un plan para beneficio de la ciudadanía y de la frontera», recalcó.