Aumento de sueldo no acabará con la inflación

El sueldo mínimo quedó en Bs 136.544 para todos los trabajadores, pensionados y jubilados del país mientras que la cesta ticket quedó en Bs. 189.000

Foto: Agencias

Caracas- A raíz del aumento de sueldo anunciado por el presidente de la república el pasado jueves y que comienza a correr a partir del 1 de septiembre, dejó a más de un empresario sorprendido pues se dio a conocer a ocho días de la primera quincena dejando poco tiempo de maniobra y planificación para responder a las obligaciones con sus trabajadores, tal y como lo dijo el presidente de Cámara de Licores Metropolitano (Calicormet), Carlos Salazar, quien indicó que el aumento de sueldo emitido por el Ejecutivo Nacional, no aportará «algo positivo» al sector comercial y productivo.

“Nosotros como sector empresarial tenemos que garantizar el sueldo de nuestros empleados pero es en la medida que haya mayor rotación de productos, mayor rentabilidad y mayor ventas. Si no hay ventas y no hay incrementos en las ventas no podemos cubrir gastos operativos y menos en ocho días», añadió.

De igual manera , el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Fedecámaras, Aurelio Concheso, calificó como «lamentable que de nuevo se vuelva a tomar una medida aislada que los trabajadores saben que no los va a beneficiar porque por supuesto va a perjudicar a las empresas», señaló.

Agregó que el país atraviesa una contracción de situación económica que es más aguda que la del 2016, «en consecuencia estos aumentos van golpeando el flujo de caja de la capacidad de pago de las empresas que todavía quedan».

A favor

Por su parte, el constituyente Jesús Faría aseguró ayer que las medidas económicas anunciadas por el ejecutivo «apuntan a la dirección correcta para vencer la guerra económica».

«Ahora se requiere llevar a cabo estas medidas económicas, estamos en una batalla», manifestó en entrevista telefónica para el canal del Estado.

Agregó que el Ejecutivo nacional «ha hecho lo correcto al establecer medidas compensatorias a la población afectada por una alta especulación, con el incremento de un 40% en el salario mínimo y pensiones, aplicable a las tablas salariales de los trabajadores públicos».

Mientras que el diputado José Guerra advirtió que una congelación de precios es contraproducente en los actuales momentos, cuando se presenta «una presión inflacionaria muy alta que está siendo motorizada por la especulación».

En contra

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y economista José Guerra aseguró que el Gobierno nacional debe poner en marcha un plan para bajar la inflación porque si no habrá más aumentos salariales «probablemente uno en noviembre y otro en diciembre porque la prescripción de medidas para bajar la inflación son medidas universales».

«Si se reciben más billetes pero con ellos compro menos estoy peor de como estaba antes y esto es lo que creo que pasará en Venezuela», sentenció el parlamentario al hacer referencia a que el poder adquisitivo en Venezuela ha caído.

«En Venezuela se debe ir al Banco Central y detener la máquina de fábrica de dinero de la nada para financiar al gobierno, esto es lo que está causando el problema de la inflación y la devaluación de bolívares y si no se hace no saldremos nunca de la crisis», consideró.

De igual forma, el precandidato a la gobernación de Miranda por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Carlos Ocariz, aseguró que los anuncios en materia económica que ayer dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, son el “mismo cuento de siempre”.

los incrementos de salario mínimo integral sin el acompañamiento de una política económica “seria”, se convierten en “agua y sal” debido al impacto de la inflación. Así lo hizo saber durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1 que transmite Globovisión.