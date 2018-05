Pdvsa está cercada por demandas y confiscaciones de cargamentos de petróleo por Conoco-Phillips

La acción de Conoco-Phillips involucra, hasta ahora, 40 tanqueros en el mundo que debían atracar en los terminales marítimos de algunas islas del Caribe

Foto: Agencias

Venezuela- La demanda de Conoco-Phillips contra Petróleos de Venezuela da inicio a una cascada de acciones legales que cercan aún más la delicada situación financiera y operacional de Pdvsa, aseguraron expertos del sector. «La acción fulminante de Conoco-Phillips involucra, hasta ahora, 40 tanqueros en varias partes del mundo que debían atracar en los terminales marítimos de las islas del Caribe como Curazao y Bonaire», indicó una fuente en Estados Unidos que solicitó el anonimato.

«La petrolera estadounidense tiene prisa por cobrar los 2 millardos de dólares de la demanda a través de la confiscación de los cargamentos de hidrocarburos de los buques, pues sabe que Pdvsa no tiene dinero y le debe a muchos», advirtió.

Como muestra de la situación apretada de Pdvsa, otra fuente del sector petrolero precisó que en los tribunales de arbitraje del Banco Mundial hay 45 casos contra Venezuela, de los cuales 24 ya están cerrados y en proceso de cobrar, y algunos ya lo hicieron.

Lea También: Precio del petróleo venezolano aumenta y se ubica en 68,09 dólares

Agregó que en el sector minería, gas y petróleo hay otros 13 casos pendientes por decisión entre ellos Conoco, Universal Compression Internacional y Anglo American PLLC. Otras demandas que ya tuvieron fallo adverso a Venezuela son Rusoro Mining Ltd, The Williams Compenses, Wilpro El Furrial, Crystallex Internacional Corporation, Nova Scotia Power, Opic Karimum Corporation, Gold Reserve INC, Eni Davison BV, Vanesa Ventures Ltd.

La fuente indicó que en la Corte Internacional de Comercio (ICC por sus siglas en inglés), la que falló a favor de Conoco-Phillips, hay otros casos. Además, la ICC adjudicó 907 millones y 600 millones de dólares a Exxon Mobil y a Cemex México. «Hasta los chinos de Sinopec USA INC demandaron a Pdvsa en una corte en Houston, Texas, en diciembre pasado por el suministro de 23 millones de dólares en cabillas a Pdvsa», destacó.

El diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, indicó que la imagen de inestabilidad política y económica de Venezuela incentiva a que los acreedores de Pdvsa se apresuren en cobrar una deuda financiera y comercial calculada en 90 millardos de dólares.

«Los atrasos en los pagos por intereses de los bonos 20/20 de Pdvsa, que ascienden a 2,5 millardos de dólares, tiene nerviosos a esos tenedores que podrían seguir el ejemplo de SNC Lavalin», indicó. Esta última demandó la semana pasada en un tribunal de Manhattan el pago de pagarés de 25 millones de dólares por servicios en Venezuela prestados a la estatal petrolera.

Stefanelli y las otras fuentes coinciden en que los deudores «van por Citgo», la filial de Pdvsa que tiene ingresos mediante las operaciones de sus refinerías en Houston y Corpus Crysti, en Texas. En enero de 2017, Conoco-Phillips introdujo otra demanda, que sigue en curso, contra Pdvsa por presunta «transferencia fraudulenta» luego de haber hipotecado la refinería Citgo al ceder 49,9% de las acciones a la petrolera Rosneft de Rusia.

Iván Freites, directivo de la Federación Única de de Trabajadores Petroleros de Venezuela, deploró «la falta de transparencia del gobierno en el manejo de Pdvsa que no puede aumentar siquiera la producción de petróleo (en abril cayó a 1,4 millones de barriles diarios) para atender sus compromisos de deuda y con los proveedores».

Las demandas más sonadas

1) La solidez financiera y la seriedad en sus operaciones y transacciones comerciales hicieron que Pdvsa saliera airosa de una demanda en un tribunal en Texas de un grupo de productores independientes de Estados Unidos en la década de los ochenta. Los demandantes retiraron el reclamo.

2) El tanquero de asfalto Guanoco fue retenido en agosto de 2013 en Curazao, debido a una demanda en Singapur contra PDV Marina, filial de Pdvsa. La petrolera venezolana pagó 40 millones de dólares para liberar la embarcación.

3) En marzo de 2017 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversión falló a favor de Pdvsa sobre un laudo de 1,4 millardos de dólares de Exxon-Mobil, lo que puede echarse para atrás porque la petrolera estadounidense demandó otra vez, el presente mes de mayo, por desconocimiento de indemnización en el proyecto Cerro Negro en la Faja del Orinoco.

4) Conoco Phillips anunció el miércoles 25 de abril que Pdvsa y dos de sus filiales deben pagarle 2 millardos de dólares ante la decisión de un tribunal de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, debido a que la petrolera venezolana incumplió los contratos de asociación al desconocer los pagos por indemnización de los proyectos Hamaca y Petrozuata, en la Faja del Orinoco y el área costa afuera de Corocoro.

La cifra

1,4 millones de barriles diarios fue la producción de crudo de Venezuela en abril, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Otras fuentes señalan que Pdvsa exporta a Estados Unidos 300.000-400.000 barriles/día principalmente hacia las refinerías de Citgo.