Fedeagro: Control de precios propiciará más desabastecimiento

Hopkins, afirmó este lunes que el sistema de control de precios “no aportará soluciones” y que por el contrario, traerá más desabastecimiento.

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Agropecuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkins, afirmó este lunes que el sistema de control de precios “no aportará soluciones” y que por el contrario, traerá más desabastecimiento.

«El Ministro de Alimentación dijo que el problema con los 50 rubros es que tienen 16% de abastecimiento, lo que significa que hay 84% de desabastecimiento, entonces si el problema es que no hay el producto, la solución no es controlar los precios. Si el producto no existe, la solución es cómo hacemos para producir y recuperar la producción de estos 50 rubros. Ese debería ser el camino y que debería plantear el Gobierno Nacional», declaró Hopkins en el programa

De igual forma resaltó que Fedeagro no ha sido llamada para participar en las asambleas donde se acordará el precios de estos 50 productos.

«Si lo hacen vía decreto será de obligatorio cumplimiento, pero esto lo que va a incentivar es la caída de la producción y el consecuente desabastecimiento que está trayendo la caída de la producción nacional», enfatizó.

Asimismo expresó controlar los precios en una economía con hiperinflación es algo “sin sentido” debido a que la estructura de costos puede ser cambiante, y precisó que la solución más factible es incentivar a una mayor producción.

Hopkins hizo un llamado al Primer Mandatario para “sentarse a conversar” sobre los posibles factores que afectan la producción y buscar soluciones para reactivarla.