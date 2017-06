Wilson Ramos se reencontró con el bate

Tras haber sufrido una terrible lesión en la rodilla derecha la cual necesitó operación y una larga recuperación, el careta criollo Wilson Ramos, volvió al terreno de juego con los Charlotte Stone Crabs, sucursal Clase-A de los Rays de Tampa Bay, después de 8 meses sin acción en la pelota

Foto: MLB

«Mis rodillas están fuertes y me sentí muy bien detrás del plato» confesó el valenciano este martes después de su primer encuentro tras la lesión. A pesar de haber solo disputado 3 episodios, las reacciones del criollo fueron positivas «Disfruté estar de nuevo detrás del plato, me emocionó mucho regresar» agregó. Ramos reapareció como segundo en el orden y aunque no pudo batear, negoció un boleto. Mientras que en su posición recibió los envíos sin problemas y sin sentir molestias en su rodilla.

«Estuve esperando esto por mucho tiempo» «Mis rodillas están fuertes y me sentí bien, ése fue un gran paso en mi rehabilitación» finalizó Wilson Ramos. Los Rays con quien el careta firmó contrato de dos temporadas esperan que el próximo encuentro que dispute sea como bateador designado, a pesar de esto las «mantas rayas» no tienen una fecha exacta para insertar a Ramos en el roster de la Gran Carpa, pero podría ser a mediados de junio, dependiendo de su evolución que notoriamente es positiva.