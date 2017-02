Vinotinto sub 20 avanzó por segunda vez en su historia a una Copa del Mundo

Hecho está. El sueño de la selección nacional sub 20 dirigida por Rafael Dudamel y la ilusión de 30 millones de venezolanos, ha sido materializado. Los chamos de la Vinotinto sellaron este sábado 11 de febrero su histórico pase a la Copa del Mundo Corea del Sur 2017, pese a caer (2-0) ante Argentina, en el último partido de la ronda final del Sudamericano que se disputó en Ecuador, y otorgó cuatro boletos a la máxima cita del balompié universal

Foto: FVC

La camada de jóvenes venezolanos que acudió al campeonato realizado en el país meridional, llegó al partido ante los argentinos con mejor diferencial de gol, obligando a la albiceleste a golear ―con diferencia de cinco tantos― para dejar fuera a los criollos de la justa mundialista.

Doblete de Lautaro Martínez (al 43´ y 45´) dieron esperanzas a los gauchos, pero los vinotinto defendieron a capa y espada el resultado para amarrar el histórico resultado que metió a Venezuela en su segunda Copa del Mundo en la historia. Hace ocho años, específicamente el 8 de febrero de 2009, la selección nacional sub 20 dirigida por el ex DT de la Vinotinto de mayores, César Farías, le regaló al país la histórica clasificación por vez primera a un Mundial de la categoría, organizado por Fifa.

Dudamel cumplió

«Nuestro guerreros le han dado una alegría al país. ¡Somos de talla mundial! ¡Somos de talla mundial!» fueron las primeras palabras de un emotivo y Rafael Dudamel, actual Director Técnico de la selección de mayores, y que desde que asumió el mando de la Vinotinto pidió que se le asignara también esta categoría la cual clasificó a la fiesta mundialista que se jugará en mayo, en el país asiático.

«Bendito Dios que me dio el privilegio de ser venezolano, de tener un corazón Vinotinto. Dios nos ha bendecido con todos estos muchachos, con todo mi cuerpo técnico, con todos los que trabajaron para este sueño» agregó el estratega patrio.

«Somos unos batalladores. En esta generación hay mucho talento. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. Tenemos que darle el reconocimiento que merece desde todas las áreas del país. ¡Estoy orgulloso de ser venezolano y eso no me lo quita nadie carajo!» finalizó Dudamel quien además se convirtió en el primer DT de selección masculina en conseguir dos clasificaciones a una cita mundialista; en 2013 clasificó a la sub 17 a la Copa del Mundo jugada en Emiratos Arabes.

Los chamos de la Vinotinto arribarán al país, este domingo a las 11:30 de la