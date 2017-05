Vinotinto sub 20 está entre los ocho mejores del mundial (Video)

La vinotinto sub 20 sigue haciendo historia en el mundial Corea del Sur 2017 y con un gol de su capitán, Yangel Herrera, avanzó por vez primera a unos cuartos de final

Foto: Twitter

Venezuela despertó este martes nuevamente con una alegría y es que la Vinotinto sub 20 venció 1-0 a Japón en los octavos de final de la Copa del Mundo Corea del Sur 2017 y avanzó invicta, y por vez primera en su historia, a unos cuartos de final de un mundial de esta categoría.

La selección nacional dirigida por Rafael Dudamel confirmó su favoritismo en el certamen. Después de una fase de grupos perfecta -tres victorias sin derrotas, con 10 goles a favor y cero en contra-, pudo mantener su imbatibilidad y sacar su jerarquía ante el disciplinado escuadrón nipón.

Pero la gloria necesitó más de 90 minutos. Ambos conjuntos pactaron a cero después de los noventa minutos y se fueron a la prórroga. Al minuto 108´, el capitán venezolano Yangel Herrera, de cabeza, firmó el tanto de la histórica victoria.

Superado el 2009

En apenas su segunda participación en un mundial de esta categoría, la Vinotinto sub 20 superó el listón puesto por la representación de 2009 que llegó hasta octavos de final. La tropa integrada por Adalberto Peñaranda, Yeferson Soteldo y el goleador del torneo Sergio Córdova (cuatro goles), pudo meterse entre los mejores del planeta.

Por más historia

Esta selección no tiene techo y quiere más en este mundial. El siguiente partido de la oncena patria será el domingo cuatro de junio (2:00 am) ante Estados Unidos o Nueva Zelanda, que jugarán este miércoles a las 7:00 am –hora venezolana–.

Por más hazaña

La Vinotinto sub 20 emuló este martes una hazaña solo hecha por Uruguay en un mundial de esta categoría. Los muchachos de Dudamel llegaron a cuatro victorias al hilo sin encajar goles y empataron a Uruguay (1979) como las únicas dos selecciones en hacerlo, según el estadista Alexis Martín-Tamayo, mundialmente conocido como Míster Chip (@2010místerchip en twitter)