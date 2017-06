Venezuela perdió por «forfeit» en su debut en la Liga Mundial de Voleibol

Una odisea tuvieron que pasar los integrantes de la selección nacional de voleibol masculina para poder llegar a Frankfurt, Alemania, con el fin de disputar su primer partido de la Liga Mundial de Voleibol 2017. Sin embargo, a pesar del esfuerzo no pudieron llegar a tiempo a enfrentar a Austria, en una penosa situación que nunca se había presentado en la historia del certamen

Un viaje que debió pautarse para el día martes 30 de mayo fue retrasado hasta el jueves 01 de junio. Al llegar al aeropuerto, los muchachos recibieron la noticia de que los boletos no habían sido pagados aún. Con la esperanza de poder viajar a tiempo aguardaron en Maiquetía esperando alternativas.

Este viernes fue publicado el score oficial del partido 3-0 (25/0, 25/0, 25/0), a favor de Austria, acompañado del cartel «por perdido» (forfeit).

La penalización para poder seguir en la competencia es de 50 mil francos suizos, es decir, aproximadamente 51 mil dólares.

Por su parte, la federación internacional (FIVB). agrega que Venezuela jugará el resto de partidos programados, contra Kazaistán el sábado y frente a Alemania el domingo.

La FVV se pronunció

La Federación Venezolana de la disciplina, a través de su presidenta Judith Rodríguez, expresó que el ente que dirige no es el responsable. «La Federación Venezolana de Voleibol no es responsable de lo que está pasando, la FVV no tiene avión, ni línea aérea».

Informó que la FVV le había notificado a la FIVB que el equipo criollo no iba a llegar a tiempo para disputar el primer compromiso de la Liga.

Rodríguez reconoció los problemas existentes para la compra de boletos aéreos, indicado que «hay que comprarlos en divisas. El ministerio consiguió la reserva de esos boletos, por conexión en Estambul, y así fue que se pudieron ir».