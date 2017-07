Vea lo último del automovilismo

Foto: Agencias

Maracaibo – En la estrecha pista de Lime Rock Park el nuevo Porsche 911 RSR con motor central logró no sólo su primera victoria de la temporada, en esta octava carrera del campeonato Imsa sino además un doblete, en primer lugar el equipaje Pilet-Werner y en segundo lugar el equipaje Vanthoor-Bruni, demostrando un dominio absoluto tanto de manejo como de rendimiento del vehículo, el cual recién ahora en la octava fecha ha logrado brillar en todo su esplendor, no habiéndolo hecho antes debido a problemas de juventud y puesta a punto del vehículo. En tercer lugar llegó el BMW M6 GTLM del equipo RLL conducido por el equipaje Edwards-Tomczyk, dando este último un verdadero recital de manejo en las últimas vueltas, manteniendo atrás el Corvette C7.R de Antonio García, el cual trató desesperadamente de superarlo de todas las maneras y en todos los lugares imaginables, pero teniendo que conformarse con el cuarto lugar absoluto de la contienda. La carrera había iniciado con el dominio de Gianmaría Bruni, el cual partía desde la pole position con el otro Porsche 911 RSR, pero debido a un daño sufrido cuando estaba en medio del tráfico tuvo que ceder la posición a los pilotos del auto gemelo, la cual que se mantuvo hasta el final de la carrera. Increíblemente para lo estrecho de la pista no hubo ninguna situación que requiriera la entrada del auto de seguridad, sin embargo hubo varios contactos, por ejemplo entre el Corvette de Milner y el Ford de Muller, los cuales tuvieron que entrar a Pits para reparar los vehículos, teniendo Milner que retirarse. Esto en lo que respecta a GTLM, en GT Daytona ganó otro Porsche 911 conducido por el equipaje Lindsay-Bergmeister, en segundo lugar llegó el Lamborghini Huracán de Bryan Sellers y en tercero el Porsche 911 de Long-Morad, mientras que Alessandro Balzan y Christina Nielsen con el Ferrari 488 Turbo lograron ganar puntos que los mantienen de primeros en la clasificación, gracias al sexto lugar obtenido en la categoría GT3.

Fórmula Uno: Regresa Kubica?

Robert Kubica participaría en los tests colectivos que se realizarán el 1 y 2 de agosto en el circuito de Budapest, o al menos esos son los rumores que circulan en el Paddock de la Fórmula Uno. El manager del piloto polaco, Alessandro Bravi, dijo que estaban trabajando para poder concretar un test con un auto de la temporada 2017, pero el reglamento dice que los equipos sólo pueden probar con un solo auto y con un piloto que no haya disputado más de dos grandes premios, mientras que Robert corrió más de 70 carreras. Hace seis años que Robert Kubica no maneja un vehículo de Fórmula Uno, debido a que en un accidente conduciendo un auto de rally casi pierde su mano derecha, cuando un guard-rail entró por el frontal del vehículo dañando seriamente la extremidad del polaco. En los test realizados por Robert en el circuito de Le Castellet demostró que aún era el mismo piloto incisivo y veloz, no obstante los años transcurridos sin haber conducido un Fórmula Uno, pero las reglas son las reglas y será la Federación quien decida si se puede derogar el reglamento para darle a Kubica la oportunidad de probar.

Sabías que…?

El piloto Gianmaría Bruni, quien protagonizó la carrera de este fin de semana en Lime Rock Park, tiene un pasado en la Fórmula Uno en el equipo Minardi. Su amistad personal con el cantante Eros Ramazzotti llevó a que éste lo patrocinara en algunas carreras, escribiendo la palabra Eros a un lado de la toma de aire del monoplaza que conducía Bruni.

Esta edición de Grand Prix va dedicada a la memoria de Henry Hoyos, leyenda del automovilismo venezolano. QEPD