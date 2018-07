El «Toro» Zambrano salió del retiro y reapareció en México

El venezolano reapareció este viernes en la lomita con los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol

Foto: Cortesía

Caracas – Carlos Zambrano salió del retiro que le alejó de los diamantes durante más de cuatro años para lanzar en la Liga Mexicana de Béisbol y ha conseguido destacarse con Leones de Yucatán, en el torneo de verano, que arrancó a principios de mes.

El derecho trabajó cinco entradas el viernes, en las que permitió ocho hits y tres carreras limpias, para ganar su segunda decisión consecutiva en tres salidas con los melenudos. Ahora, El Toro exhibe balance de 2-0, con 3.14 de efectividad en 14.1 innings, repartidos en tres aperturas.

De acuerdo con algunos reportes, la recta del ex grandeliga fue medida durante los entrenamientos de Yucatán entre 93 y 94 millas por hora.

«No sé. Me han puesto la pistola, pero no he querido preguntar», le dijo Zambrano al blog ADN Magallanero. «La primera vez que lancé un juego simulado (durante las prácticas), tiré 89 mph. Lo sé porque mi hermano estaba detrás, con la pistola y fue quien me lo dijo. Las otras dos veces me sentí mucho mejor. No sé cuánto lancé, pero lo que importa es localizar los pitcheos, tirar strike y sacar outs».

Zambrano ha conseguido retirar bateadores en los momentos clave del partido, lo que he ayudado a conseguir un buen promedio de carreras, pese a los problemas de control que ha confrontando. Ese «mal» le acompañó durante su última actuación con el Magallanes en la temporada 2013-2014 (4,93 BB/P), cuando ayudó a los Navegantes a obtener el título de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

En su labor de 14.1 entradas ha encajado 15 hits y golpeado a dos, mientras que suma ocho boletos por cinco ponches, para un elevado WHIP de 1.605, mientras que los rivales le ligan para .294 de promedio en 51 turnos.

De cualquier manera, ha demostrado que está en forma y que tiene la suficiente estamina para recorrer cinco episodios en sus salidas.

«Como va todo, sí voy a lanzar en Venezuela (con Magallanes). El año pasado no lancé. Quería hacerlo, tenía ganas de lanzar, pero no me sentía bien y no me gusta pasar pena», apuntó Zambrano. «Para tomar el lugar de alguien que lo está haciendo mejor que yo, prefiero que lo haga esa persona y apartarme a un costado».

La gerencia de Magallanes ha conseguido, vía cambio, a Henderson Álvarez –que también está lanzando en la LMB-, Yohan Pino, Wilfredo Boscán y Alex Torres, para reforzar su golpeada rotación, que el año pasado dejó 4.89 de efectividad, la tercera peor en la campaña 2017-2018, y promedio apenas cuatro entradas por salida. Zambrano daría una alternativa más para abrir juegos al manager Omar Malavé.

«Hasta que no esté listo, no volveré a lanzar en Venezuela. Pero después de mi actuación en México, espero hacerlo», enfatizó Zambrano, que con el uniforme de la nave ostenta registro de 5-4, con un promedio de 4.52 carreras limpias, en 15 aperturas.