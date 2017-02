Torneo Clausura de la Afez

El homenajeado Nicolás López, fue el encargado de entregar los trofeos y mencionó sentirse contento porque su sueño es que los jugadores lleguen a primera división y puedan ayudar a las pequeñas escuelas para contribuir al desarrollo del deporte



Foto: Cortesía

El estadio Giuseppe Pepino Acosta fue el escenario que albergó 12 clubes en las categorías sub 8, 10, 12, 14, 16 y 18, para titular al campeón y sub campeón del Torneo Clausura de la Asociación de Futbol del estado Zulia (Afez), junto al homenajeado Nicolás López (entrenador con más de 20 años de trayectoria en categorías menores), Adelis Fusil (Presidente de la Afez) y Roberto González (Gerente del Deportivo JBL).

Resultado de las finales

El homenajeado Nicolás López, fue el encargado de entregar los trofeos y mencionó sentirse contento porque su sueño es que los jugadores lleguen a primera división y puedan ayudar a las pequeñas escuelas para contribuir al desarrollo del deporte. «En las comunidades encontramos muchos talentos, en mi escuela Sabana Grande, hemos tenido el privilegio de tener jugadores que hoy en día son profesionales, Jefferson Savarino, Antoni Guanipa, Jericson Lugo y Jeremías Meléndez» agregó López.

Campeón Sub campeón Resultado y goles

FUNDAUAM

(Sub 8) Niños

Cantores 8×0: Goles de Nicolás Cumare, Mathías Andrade, triplete de Luiyi Pagano y Arturo Querales

FUNDAUAM

(Sub 10) Dancy Bravo 3×1

Zulia FC

(Sub 12) Dancy Bravo 3×0: Goles de Carlos Rada, Kenny Álvarez

y Walfrank González

UFA

(Sub 14) Titanes FC 2×0: Goles de César Carillo y Jorge Molina

Villa Deportiva del Rosario

(Sub 16) Petroleros del Zulia 3×0: Goles de Johan Gutiérrez

y doblete de Paúl Zuleta

UDECA

(Sub 18) Titanes FC 4×1: Goles de Ánderson Meza, Reiner

Fuenmayor y doblete de Jefferson Morales

La Popular

(Veteranos) Rayo Zuliano 2x0Campeón