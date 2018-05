Titanes busca otro triunfo en Ureña

Foto: Agencias

Notas de Interés: El delantero Julio Antequera no entró en la convocatoria por molestías en el pie derecho… Víctor Rivero se recupera de una distensión en el cuádriceps izquierdo… Carlos Lugo sigue fuera de la convocatoria por una ruptura fibrilar del bíceps femoral derecho.

Encuentros por disputar: 26-05 Vs. Hermanos Colmenarez ( Local) // 02-06 Vs. ULA ( Visitante) // 09-06 Vs. Deportivo JBL (Local) .