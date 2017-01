Rubén Limardo finalizó en el puesto 20 de la Copa del Mundo. El medallista Olímpico de Londres 2012 venció en ronda de 64 al Alemán Lukas Bellmann 15 por 11. En ronda de 32 se midió con el húngaro Mate Tamas Koch, quien dominó el combate 15 a 12

Foto: Agencias

«Fue un rival incomodo, con una esgrima particular que logró eliminar a dos Campeones Olímpicos y al doble Campeón Mundial. Analizando el video nos fijamos que es un rival muy rápido en el bloqueo también es muy rápido. Es un joven de 17 años, tiene una esgrima que no conocemos y me enredó el combate y tuvo la habilidad de bloquearme». Comentó Rubén Limardo.

Por su parte Francisco Limardo inició las acciones y durante la ronda de poules llegó hasta el cuadro principal, cedió ante el suizo y ex número uno del mundo Max Heinzer con score 15 por 8.

Este sábado 28 se realizará la prueba por equipos donde Venezuela está conformada por Gabriel Lugo, Romer Asuaje y los tres hermanos Limardo, Jesús, Francisco y Rubén, y se ubica en el puesto nueve del ranking mundial FIE , siendo también el número uno de América.