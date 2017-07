Putin no regirá la final de la Confederaciones entre Chile y Alemania

Los equipos finalistas no practicaran en el escenario del partido con el fin de preservar el terreno de juego

Foto:Agencia

Rusia-El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que el presidente ruso, Vladimir Putin no será quien presida la final de la Copa Confederaciones entre Chile y Alemania que se disputará el domingo en su ciudad natal, San Petersburgo.

Kremlin, explicó que Putin no acudirá a la final de un torneo que inauguró el pasado 17 de junio al presidir en el San Petersburgo Arena el partido inaugural entre Rusia y Nueva Zelanda.

Aunque no señalo los motivos, los medios especulan que se debe a que en la próxima semana asistirá a la cumbre del G20 en Hamburgo, donde podría reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump.

La FIFA decidió que los dos equipos finalistas no entrenaran hoy en el escenario del partido de mañana con el fin de preservar el terreno de juego.