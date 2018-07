Presidente de CONMEBOL pide que se realice un Mundial cada dos años

El presidente del organismo sudamericano comparó su propuesta con la nueva Liga de Naciones que arrancará en 2021 y también se jugará cada dos años

Foto: Referencial

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, está claro en sus ideas. A él le gustaría que la Copa del Mundo se disputara cada dos años y no cada cuatro como es el formato actual. Para él, este nuevo diseño traería muchos beneficios para todas las partes: los países sedes ganarían más dinero, los jugadores tendrían la posibilidad de ser campeones del mundo con mayor frecuencia y finalmente ayudaría a promover el fútbol por todo el mundo.

«Es una de las tantas ideas que uno tiene en la cabeza y uno de los tantos sueños que uno tiene (un Mundial cada dos años)», confesó Domínguez. Y cuando el reportero lo cuestionó sobre si es viable o no realizar la justa mundialista cada dos años, él contestó «Dejemos hasta ahí. A ver qué dice el futuro».

Además, el mandamás del fútbol sudamericano comparó su propuesta con la nueva Liga de Naciones que arrancará en 2021 y también se jugará cada dos años.

«La Liga de Naciones tiene un ciclo de dos años y va a envolver a todos los equipos del mundo. Entonces de repente pienso si no es mejor no esperar cuatro años y hacer cada dos un Mundial. Entonces tenemos mucho más posibilidad de generar más ingresos para los países, de promover mucho más el fútbol, de hacer esto de rotación de la sedes, de que más equipos puedan tener la posibilidad en menor tiempo y sobre todo que los jugadores puedan tener más opciones y no esperar ciclos de cuatro años para volverse a encontrar en un Mundial», apuntó Alejandro en entrevista para la cadena Fox Sports.