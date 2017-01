Pirela: «La energía del grupo es la clave»

«Vamos a seguir hacia delante, haciendo las cosas de la misma manera que lo hicimos a lo largo de la campaña, ejecutando las jugadas de rutina, moviendo a los corredores y haciendo los outs claves», expresó Pirela

Foto: Cortesía

Sin duda que la química y el buen ambiente, tanto dentro como fuera del terreno de juego, convierten a un grupo en un auténtico equipo, y la mayoría de las veces lo hacen ganador. Tal parece ser el caso de las Águilas del Zulia, esta temporada, quienes actualmente se encuentran disputando la semifinal ante los Caribes de Anzoátegui, y mantienen buenas posibilidades de avanzar a su primera final desde la campaña 1999-2000.

«Este tipo de juegos hay que ganarlos de cualquier manera, si no se puede con ofensiva, se recurre al pitcheo y la defensa» señaló el pelotero José Pirela sobre la instancia de semifinal que disputan los rapaces, y donde él fue figura en el primer juego que ganaron las Águilas frente a los orientales, concretando un extraordinario tiro desde el jardín izquierdo para poner out en el home a un corredor de la «tribu» que hubiera significado el empate en aquel entonces.

El factor ganador

«Hay muy buena química desde el primer día en este equipo, ha sido un éxito en conjunto más de que nombres, seguimos apoyándonos unos a otros y eso ha sido un factor importante hasta ahora, hay mucha actitud positiva y la energía del grupo es la clave» comentó el «Águila Negra» destacando la unión y buena actitud que mantiene al equipo emplumado en la senda victoriosa.

Paso a paso hacia la final

«Por ahora no hay triunfalismo, no hemos logrado nuestra meta, tenemos en frente un rival muy difícil, por lo que hay que llevar las cosas out a out, inning a inning. Todas las jugadas cuentan para nosotros» finalizó Pirela quien espera seguir aportando a la causa rapaz para inscribir el nombre de Zulia en una final por vez primera en los últimos 17 años.