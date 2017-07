Peñaranda fue operado con éxito

El atacante fue figura de Venezuela en la pasada Copa del Mundo sub 20

Foto: Agencias

El delantero venezolano Adalberto Peñaranda fue intervenido con éxito este sábado en Roma, de su lesión del quinto metatarsiano, por lo que estará dos meses fuera de las canchas.

Peñaranda se lesionó en el último partido del Mundial Sub 20 contra Inglaterra y desde ese momento ha llevado un tratamiento conservador. No obstante, el tratamiento no ha funcionado de la manera esperada por lo que el atacante debió pasar por el quirófano para acelerar su proceso de recuperación y así estar de vuelta al campo de juego.

«Gracias a Dios salió todo bien. Qué mejor compañía que la de mi padre», expresó el jugador.

El joven nativo de El Vigía, estado Mérida, actual ficha del Watford de la Premier League, fue una de las figuras de la Vinotinto en la justa mundialista, pese a haber fallado un penal en la final contra los ingleses, y donde Venezuela cayó 1-0.