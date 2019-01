Pelé le desea una rápida recuperación a Maradona

El brasileño le deseó este lunes una rápida recuperación a Diego Armando Maradona, quien fue operado por un sangrado estomacal el sábado por la noche en Buenos Aires.

Brasil- Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ deseó este lunes una rápida recuperación al exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, quien fue operado por un sangrado estomacal la noche del sábado en Buenos Aires. “Diego, nunca me gusta escuchar que un miembro del club de camisas 10 no está bien. Espero que te sientas mejor pronto”, dijo ‘o Rei’ en un mensaje publicado en Twitter.

Pelé ha expresado en diversas ocasiones su admiración por el ídolo argentino, a quien considera uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, a pesar de la rivalidad que siempre ha existido entre ambos.

Maradona, de 58 años, fue sometido a un procedimiento quirúrgico el sábado en Argentina por un pequeño sangrado estomacal a raíz del baipás gástrico que se hizo en 2015 y que se le identificó al someterse a unos estudios de rutina. El exjugador recibió el alta la mañana de domingo y tiene previsto retornar a México para dirigir al Dorados, de la Segunda División de ese país, en el clausura de ascenso, tras haber perdido la final del apertura ante San Luis.

Foto: Agencia