“Es un partido definitivo”, advierte Valverde sobre el Real Madrid-Barça

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, advirtió este lunes que el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey contra el Real Madrid el miércoles “es definitivo”, pero rechazó que condicione el segundo asalto el sábado en Liga.

Barcelona- “Es un partido definitivo, uno de los dos va a llegar a la final y uno va a quedar fuera”, dijo Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro copero, antesala del segundo clásico de la semana que jugarán ambos equipos el sábado en la 26ª jornada del campeonato.

Es un partido señalado porque es una semifinal, es un clásico, es un partido importante y nos gustaría pasar”, añadió el técnico azulgrana. “Todos los partidos de esta envergadura tienen este punto definitivo, es una eliminatoria, al final todos sabemos la envergadura del rival, sabemos de qué se trata, ellos van a ir a tope, y nosotros también”, afirmó.

“Sabemos que va a ser complicado, que tenemos un marcador que no es el que nos gustaría de inicio, pero es un partido que está abierto, una eliminatoria que está por decidir”, aseguró. Tras el empate 1-1 en la ida en el Camp Nou, que da una pequeña ventaja al Real Madrid, Valverde tiene claro que “tenemos que intentar ir a hacer daño al contrario”. “Intentamos siempre ir a ganar el partido y en este caso partimos de la base que si no marcamos no tenemos posibilidades de pasar. Nuestra obligación es ir a marcar”, afirmó el ‘Txingurri’ Valverde, recordando que “lo hacemos siempre, no es ninguna variación con lo que hacemos siempre”. El técnico azulgrana no quiso adelantar la alineación que sacará en el Bernabéu, pero preguntado por el centrocampista brasileño Arthur, lesionado desde hace cerca de un mes, consideró que puede estar cerca su vuelta.

“Está mejor, ayer ya hizo una parte del entrenamiento, no entero, no sé cómo lo habrá asimilado y tenemos que valorarlo ahora, pero no es ese partido el que yo estaba pensando que pudiera estar disponible, esperemos tenerlo ya pronto, quizá el sábado”, explicó. El técnico también se deshizo en elogios hacia el joven extremo brasileño Vinicius, gran sorpresa del Real Madrid, pero rechazó que su presencia o no el miércoles pueda condicionar su alineación.

“Es un jugador desequilibrante, está haciendo una gran temporada. Es un jugador que aporta cosas al Madrid porque tiene desparpajo, tiene velocidad”, consideró Valverde. “Pero no me condiciona porque si no juega Vinicius, juega Asensio, Bale, Isco, el Madrid tiene grandes jugadores, independientemente de Vinicius, que está muy bien”, aseguró el técnico azulgrana. Aunque se trata del primero de dos clásicos consecutivos, Valverde rechazó que pueda influenciar el del sábado. “No es normal jugar dos partidos de esta envergadura en la misma semana, pero puede suceder. Es difícil que se dé el mismo resultado en uno y otro, siempre son partidos diferentes, no sé qué puede ocurrir en estos dos”, dijo.

“Lo claro es que nuestra intención, desde luego, es separarlo y centrarnos en el que tenemos delante, que es el de mañana. El del sábado nos pilla lejísimos todavía”, aseguró Valverde, antes de concluir que “veo ambos partidos mas o menos parejos”.

