Los panameños celebran pese a la paliza

A pesar de haber perdido 6-1, los panameños celebraron su único tanto en el Mundial

Foto: Agencias

Los panameños perdieron hoy 6-1 contra una Inglaterra ya clasificada a octavos. Sin embargo, la fiesta es grande y el gol de Panamá es el primero de la historia del país centroamericano en un Mundial. ¡Toca celebrar!

Tears of joy were shed by #PAN fans across the globe after Los Canaleros scored their first ever #WorldCup goal. This is what ⚽️ is all about! pic.twitter.com/hPUy3IURtV

— COPA90 US (@COPA90US) June 24, 2018