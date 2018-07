Neymar hizo su propio challenge sobre su comportamiento en el Mundial

Neymar, fue acusado de exagerar las faltas que le hacían durante los partidos del Mundial. Jugadores como Andrés Guardado criticaron al brasileño

Foto: Agencias

El brasileño Neymar, estrella del París Saint-Germain (PSG), ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que se toma con humor las duras críticas a su comportamiento sobre el terreno de juego en el Mundial de Rusia.

El delantero tiene colgado en sus «stories» de Instagram, que se borran automáticamente al cabo de 24 horas, un vídeo grabado en su país en el que un grupo de niños se echa al suelo después de que él diga, sonriente, «Uno, dos, tres, listos,¡ya!».

A Neymar, de 26 años, se le acusó en el Mundial de exagerar las faltas que le hacían durante los partidos.

Desde que Brasil cayó eliminada en los cuartos de final ante Bélgica el pasado 6 de julio (2-1), el brasileño, que está de vacaciones en su país, no se ha prodigado en las redes sociales.

Lea también: Vinotinto femenina inició con buen pie su participación en los Juegos Centroamericanos

Su intervención más polémica fue el día después de esa eliminación ante los belgas, en la que comentó en un texto que le resultaba «difícil encontrar fuerzas para volver a jugar al fútbol».

Desde entonces, envió un mensaje también en «Instagram» a dos finalistas del Mundial, al francés Kylian Mbappé, compañero suyo en el PSG, y a Ivan Rakitic, antiguo compañero croata en el Barcelona.

También publicó un mensaje acerca de su fundación y un vídeo que retrata una canasta que marcó desde su lugar de vacaciones, en la paradisíaca costa de Río de Janeiro.

El delantero había sido duramente criticado por varias leyendas del fútbol mundial y, sobre todo, por los mexicanos, quienes le achacaron falta de honestidad por exagerar las faltas.

El campeón mundial con Alemania Lothar Matthäus o el exgoleador inglés Gary Lineker fueron dos de los que criticaron sus teatrales actuaciones.

Especialmente duros fueron los mexicanos, eliminados por Brasil en los octavos de final.

Jugadores como Andrés Guardado le acusaron de «exagerar» para impresionar al árbitro y de «tirarse muchísimo».

"1, 2, 3…IT'S A FOUL!"@NeymarJr getting in on the #NeymarChallenge 😂 pic.twitter.com/Qzbxfw8fG2

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 19, 2018