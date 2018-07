El argentino Néstor Pitana pitará la final del Mundial

Néstor Pitana, de 43 años, dirigirá su quinto partido en esta Copa del Mundo y hasta el momento ha mostrado un total de 12 tarjetas amarillas

Foto: Agencias

La FIFA confirmó al árbitro argentino Néstor Pitana para la final del Mundial Rusia 2018, que protagonizarán Francia y Croacia este domingo en el estadio Luzhniki de Moscú.

Pitana, de 43 años, dirigirá su quinto partido en esta Copa del Mundo tras los duelos entre Rusia vs Arabia Saudita (partido inaugural), México vs Suecia, Croacia vs Dinamarca y Uruguay vs Francia.

Es decir, ya arbitró a los dos finalistas. A lo galos en los cuartos de final y a los balcánicos en los octavos del Mundial Rusia 2018.

Hasta el momento, Néstor Pitana mostró 12 tarjetas amarillas, cinco de ellas en el duelo entre mexicanos y suecos. En Rusia no sacó ninguna tarjeta roja.

Con este duelo, el argentino alcanzará los 9 partidos arbitrados en mundiales, ya que estuvo presente en Brasil 2014, siendo el segundo en dirigir más partidos detrás del uzbeko, Ravshan Irmatov (11)

"Hemos logrado una de las cosas más bellas del mundo del arbitraje". 🗣️ @NestorPitana, el árbitro de #ARG que dirigirá la final de #Rusia2018 🎙️📽️ Entrevista exclusiva 👇https://t.co/GWytPlAcQ4 pic.twitter.com/oo61WLbomo — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 13, 2018