México exige disculpas por el error cometido

La selección mexicana pide que se disculpen con ellos por el error cometido de la CMB considerando que se los tomo en cuenta, después de que oficialmente la MLB rechazará la apelación de México, quedando fuera del Mundial de Béisbol del grupo D pese a vencer a Venezuela 11-9

Al finalizar el duelo, se pensó que los aztecas seguían con vida, mientras los venezolanos debían hacer maletas, pero los organizadores del evento se reunieron nuevamente por petición del alto mando de los Vinotinto y anunciaron que los suramericanos eran los que se mantenían con vida por recibir menos carreras por entrada que los manitos, a quienes no le contaron la novena entrada del juego frente a Italia por no haber consumado ningún out, lo que aumentó el promedio de anotaciones permitidas.

Después de la confirmación del adiós de México, el mánager Edgar González pidió a MLB una disculpa para su país por el error cometido.

«La decisión no va a cambiar. Estamos pidiendo que MLB haga una disculpa pública a México y a su afición por su error», fueron las palabras dichas por el estratega y publicadas por el periodista León Lecanda.

Por su parte, el relevista grande liga Roberto Osuna dijo: «Esto es una broma, se están burlando de nosotros… No tiene caso volver a jugar un CMB».