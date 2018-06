Marabinos acerca del Mundial: La fiebre futbolística está apagada

Debido a los problemas que se viven en el país, muchas personas pasan por alto que hoy dio inició el acontecimiento deportivo más grande del mundo

Fotos: Vanessa Acosta

Maracaibo – En un recorrido del equipo periodístico de QUÉ PASA por las calles de Maracaibo, la ciudadanía maracucha manifestó su opinión y sentimiento acerca del Mundial. Luego de conocerse la victoria de Rusia sobre Arabia Saudita en el partido inaugural de la tan anhelada Copa del Mundo Rusia 2018, se podría decir que las marabinos deberían estar contagiados de la vibra futbolística que este majestuoso evento merece, sin embargo esta situación no está más que alejada de la realidad.

Tal es el caso del ciudadano José Gregorio Montiel que ni siquiera tenía conocimiento de la existencia del Mundial para este año.

«Son tanto los apagones y los problemas que no sabía que hoy comenzaba el Mundial. Ya ni eso me llama la atención. Lo único que quiero es que se acabe la crisis», expresó Montiel.

Por su parte, el fanático Eric Zambrano, que desde joven ha seguido el fútbol, manifestó que como apasionado del fútbol le entristece que no esté esa pasión futbolística en las calles. «Las personas que celebraban en las calles, que estaban con la indumentaria de su selección y veían los mundiales ya no están. Hay pocos. Eso es motivo de tristeza», destacó

A pesar del poco entusiasmo que existe en la entidad zuliana por la fiesta futbolística todavía hay personas que mantienen esa pasión viva y le sigue apostando a su equipo.

«Siempre apoyando a la selección Argentina para que la copa la gane Messi. Se espera un buen Mundial. Hay buenos jugadores. Lo voy a ver desde mi casa y espero que no se vaya la luz», dijo el estudiante Diego Parra.

A su vez, el entrevistado Pedro Sánchez declaró: «La fiebre futbolera en Maracaibo está apagada. Sin embargo, apoyo a Brasil porque siempre ha sido mi equipo favorito».

Sin recursos para ser hinchas

En los mundiales anteriores se podía visualizar como las calles y las personas de la «Tierra del Sol Amada» ya estaban empapadas con el clima mundialista.

Gran parte de la sociedad maracucha ya contaba con la indumentaria de su equipo favorito (franelas, bandanas, pulseras, entre otras cosas), los carros desfilaban por las carreteras con la bandera de su selección favorita y las distintas tiendas del casco central de Maracaibo estaban más que adornadas y abarrotadas de mercancía de la Copa del Mundo. Pero actualmente en tiempo difícil son pocas las personas y comercios que en estos momentos se pueden dar el lujo de tener un objeto referente al Mundial.

Freddy Alarcón, comerciante del centro comercial Gran Bazar, expresó que son escasos los locales que están decorados y que no ha tenido casi venta en cuanto a la indumentaria del Mundial.

«No he visto esa vibra futbolera acá, nada más estamos la vecina y yo que hemos adornados nuestros locales. En cuanto a la venta, no ha sido suficiente, a pesar de que las tengo a bajo costo», comentó el comerciante.

El gran golpe que genera en el bolsillo de los maracuchos adquirir la indumentaria ha hecho que los mismos no puedan comprarlas y tenga que buscar otras alternativas.

«Por los precios no me he comprado nada del Mundial y ni esperanza tengo de comprarla. Voy a utilizar la que tengo desde hace dos años», enfatizó Parra.

Aunque la pasión, el sentimiento y el ánimo de vivir y celebrar la Copa del Mundo como hace cuatro años no será el mismo, los fanáticos marabinos esperan que este evento sirva para generar un acercamiento entre las personas con el fin de mantener la costumbre de disfrutar el torneo a pesar de las difíciles circunstancias que atraviesa el país.