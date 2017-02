Lipso Nava no dio excusas, culpó al árbitro

El mánager de Venezuela, Lipso Nava, no dio excusas por la derrota que los eliminó ante Puerto Rico en la semifinal de la Serie del Caribe, pero sí explotó contra el umpire de home, el mexicano Jair Fernández, e hizo una crítica, constructiva, contra la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe

«Les voy a tirar duro, un mejor arbitro para detrás de home», dijo el timonel Nava que hubiese querido tener para el juego contra Puerto Rico, «creo que tomó el juego para él, personal, la zona demasiado amplia para nosotros, y cuando los muchachos decían que la zona estaba amplia, pues las respuestas de él no eran nada profesionales».

«Tuve que esperar ocho innings para explotar de la manera como lo hice, si busco un derogativo ahorita con la calentura que yo tengo, la confederación puede multarme, así que prefiero tomar las cosas de la manera más profesional posible, porque representó el nombre de las Águilas de Zulia, el nombre de Lipso Nava, y el nombre de los Gigantes de San Francisco, pero soy más profesional que él en el terreno», expresó.

«Cuando uno hace un análisis del árbitro, si me vas a cantar esas mismas bolas a mí, porque no se las cantas a ellos, debió ser consistente y en los nueve innings no lo fue», dijo. «No tomo la excusa de que Venezuela perdió por el árbitro, Venezuela perdió porque dejamos a 14 corredores en base y no dimos el hit que teníamos que dar… pero aquí estamos y tenemos que seguir con la frente en alto», agregó.

Nava señaló que tuvo que esperar hasta las 23:50 horas del domingo (1:50 ET del lunes) para conocer al rival, ya que se dieron tres posibles, quedando al final Puerto Rico por la fórmula del TQB que dio confrontaciones erróneas al ser aplicada con un dato equivocado.

Esperamos «a las 11:50 de la noche, siempre quieres saber quién es el rival, pero no sé cuál es la fórmula, que fórmula fue, lo que sumaron, restaron o multiplicaron, pero esperar tanto para decidir, primero decían que era Venezuela-México, luego decían que Venezuela contra Panamá», dijo irónicamente provocando la risa de la prensa, pues Panamá no participa.

Elogió a sus jugadores

Hubo mucho de qué hablar después de la derrota por 9-6 de las Águilas del Zulia (Venezuela) el lunes ante los Criollos de Caguas (Puerto Rico) en la semifinal de la Serie del Caribe 2017.

• El equipo supo que su rival sería Puerto Rico y no Cuba pasadas las 11:00 de la noche el domingo, debido a las confusiones de los sembrados luego de la fase regular del torneo.

• El abridor Mitch Lively, quien tenía un par de semanas sin lanzar, fue castigado con cuatro hits y cuatro carreras limpias en apenas dos tercios de entrada, cargando con la derrota.

• El mánager Lipso Nava y el jardinero José Pirela fueron expulsados del partido en el octavo episodio por el árbitro principal Jair Fernández, por discutir bolas y strikes.

• Pese a estar abajo en el marcador 8-0 a partir del cierre de la quinta entrada, las Águilas jamás se dieron por vencidas y se acercaron a 9-6 con cuatro vueltas en el octavo capítulo, teniendo bases llenas sin outs en el cierre del noveno antes de finalmente ser eliminados.

Las Águilas dejaron un total de 14 corredores en circulación y batearon de 16-4 con hombres en posición de anotar. Lively nunca pudo establecerse en el juego, al embasarse seis de los ocho bateadores que enfrentó. «Salió a dar lo mejor de él y lamentablemente las cosas no salieron como él tenía planeado» señaló Nava.

Se caldearon los ánimos en la octava entrada

Después de prácticamente todo un partido de frustraciones por la zona de strikes, las protestas de Pirela resultaron en una expulsión del encuentro, lo cual provocó una explosión de ira de parte de Nava. El dirigente salió a discutir con el árbitro Fernández y, al ser expulsado también, delineó con mucha rabia en el suelo de la caja de bateo lo que él definía como la zona de strikes exagerada para sus bateadores.

Orgulloso de sus pupilos y de su temporada

Nava expresó su satisfacción por haber llegado a la penúltima instancia. «Nadie imaginaba que pudiéramos llegar a una semifinal, a un posible juego de meternos en la final de la Serie del Caribe con un manager novato, con un cuerpo técnico zuliano» expresó.

Nava también les envió un mensaje a sus pupilos antes de abandonar el clubhouse y hablar con los medios. «Les dije que cuando salgan por esa puerta, hay que hacerlo con la frente en alto porque dieron lo mejor de ellos en el terreno y deben sentirse orgullosos de verdad», expresó el capataz. «A veces se cree que nuestros equipos salen y a lo que van es a pasear. Ellos exhibieron que no es así. Dieron lo mejor de ellos en el terreno y batallaron hasta el último out. Pero así es el béisbol» cerró el timonel.

José Pirela también expresó su descontento por las sentencias del principal y fue expulsado del compromiso