LeBron James está cerca del regreso, pero sin fecha definida

Mientras la especulación comercial gira en torno a Los Angeles Lakers con la solicitud de intercambio de Anthony Davis, LeBron James continuó su camino de regreso a la cancha participando en simulacros de contacto en la práctica por primera vez el lunes.

California- Aunque Luke Walton no descartó oficialmente a James para el partido del martes contra los Philadelphia 76ers, el entrenador de los Lakers dijo que continuará preparándose como si James no estuviera disponible.

“Veremos cómo se siente esta noche, veremos cómo se siente mañana por la mañana y seguiremos tomándolo día a día y ver cómo está”, dijo Walton después de la práctica. “… Hicimos tres minutos de simulacros, así que, de nuevo, veremos cómo responde su cuerpo a eso y luego, desde allí, lo haremos hasta el punto de alargarlos o si él dice: ‘oye, me siento muy bien”. A ver si puedo jugar. Entonces haremos esos ajustes.

“Pero no hay nada que estemos … estoy preparando para mañana como si tuviera el mismo grupo que tuve el último juego y, obviamente, cuando esté listo para ir, lo traeremos de vuelta allí”.

Walton también dijo que Kyle Kuzma (cadera) y Josh Hart (tendinitis de rodilla) no practicaron. Su estado para el juego de los Sixers será determinado el martes. Kuzma no jugó durante la victoria del domingo sobre Phoenix y ha estado fuera de las actividades de baloncesto desde que jugó con movimiento limitado en la derrota del último jueves ante Minnesota. Hart jugó 17 minutos el domingo contra los Suns, pero salió en la segunda mitad debido a dolor en su rodilla. A pesar de las lesiones y la intensificación de la especulación comercial que rodea a los Lakers y Davis –que solicitó un intercambio e hizo saber que no firmará una extensión de contrato con New Orleans–, Walton dijo que el equipo llegó a practicar con una “gran actitud”.

Varios de los jóvenes Lakers como Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kuzma y Hart tendrán que lidiar con el aumento de los rumores comerciales hasta la fecha límite del 7 de febrero, ya que los Lakers continúan su búsqueda de otra superestrella para formar equipo con James. “Controlo lo que puedo controlar”, dijo Ingram. “No escucho a los medios de comunicación, sea lo que sea. Solo juego baloncesto, controlo lo que puedo controlar, salgo a la cancha, doy lo mejor que puedo ser y escucho a la gente de mi círculo”.

“Se siente [más serio] en el exterior de lo que hay en este gimnasio”, agregó Ingram cuando se le preguntó si la fecha límite de cambios de este año se siente más real que la del año pasado con James ahora en el equipo. “Creo que miras en las redes sociales y en todo lo demás, tienes todas estas historias de este jugador, aquel otro, o el de más allá. Pero nadie en esta sala, los jugadores, los entrenadores o el gerente general no dicen nada una palabra. Al igual que dije, solo escuchamos a las personas importantes en este edificio”. Cuando se le preguntó sobre la solicitud de Davis de un intercambio y sus pensamientos sobre si los Lakers debían obtener a Davis, Ingram respondió: “Entonces eso será bueno para los Lakers, o cualquier equipo que lo obtenga”.

“Es un muy, muy buen jugador y cualquier equipo que lo consiga estará feliz de tenerlo”, dijo Ingram. Los Lakers estarán encantados cuando James pueda regresar. Ver a James perforando varios tiros de tres puntos y luego trabajando para disparar triples saliendo de pantallas desde un rango profundo es alentador para los Lakers, devastados por las lesiones. James incluso lanzó algunos tiros con una sola mano desde la línea de final hasta la canasta opuesta. Walton dijo que aún no se ha discutido una restricción de minutos para James, quien se ha perdido 16 partidos consecutivos desde que se lesionó la ingle el día de Navidad contra Golden State.

“No hemos llegado tan lejos todavía”, dijo Walton. “Creo que habrá restricciones de minutos, pero ese es el personal médico y los médicos quienes determinarán todo eso”. “Él no está manejando las penetraciones y volcando la pelota sobre defensores en este momento”, agregó Walton cuando se le preguntó cuán bien James parece estar poniéndose en práctica. “Pero se está moviendo bien y está llegando a la pintura y disparando con salto y todo ese tipo de cosas”.

Foto: Agencia