La Vinotinto inicio el mundial baloncesto con una derrota

Venezuela jugará contra Costa de Marfil el próximo lunes en Pekín, en la segunda jornada del Grupo A



Primer Cuarto

Venezuela inició con un poco de nerviosismo y erró en las dos primeras posesiones de juego. Posteriormente, llegaron tres triples (Colmenares, Lewis y Guillent) que demostraron la reacción de los criollos. La defensa y la efectividad desde el perímetro (5/8) fue lo mejor del combinado nacional para irse al frente al cierre del primer período con marcador 22-24.

Segundo Cuarto

Los dirigidos por Fernando Duró olvidaron lo bueno que habían sido en ambos costados de la cancha. Permitieron muchos rebotes ofensivos del rival (8), no ajustaron en defensa y cedieron una ventaja máxima de 10 puntos, con un parcial de 22-12. Los triples no entraron como en el primer cuarto (5/14). Al cierre de la primera mitad Polonia quedó al frente 44-36.

Tercer Cuarto

La intensidad defensiva fue factor para los polacos. El equipo venezolano regaló segundas oportunidades que su rival no perdonó. Venezuela no pudo correr y le cerraron el acceso a la pintura. Sobre el cierre del período hubo un intento de reacción criollo que recortó la ventaja y dejó la pizarra 60-51.

Último Cuarto

Los ‘Guerreros’ no fueron ni la sombra del equipo aplicado en defensa y certero desde la línea de tres puntos. Polonia fue paciente en sus posesiones y sacó la mayor ventaja del duelo (16 puntos). Por momentos los criollos dejaron correr a sus rival y no llegaron a tiempo al costado defensivo. Venezuela fue de más a menos a lo largo del encuentro. Hay cosas por mejorar de cara a los dos partidos restantes.

Michal Sokoloski fue el mejor de los polacos con 16 puntos y Pedro Chourio destacó con 15 unidades por el combinado nacional.

Foto:Agencia