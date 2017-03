Japón hizo valer su favoritismo frente a Cuba

Japón infringió una aplastante derrota a Cuba 11-6, este martes, en el debut de ambos equipos en la cuarta edición del Clásico Mundial de Béisbol, en partido del Grupo B, celebrado en el estadio Tokyo Dome, de la capital nipona, y que además integra Australia y China

Foto: AFP

En el cierre del primer episodio, el jardinero Yoshitomo Tsutsugo conectó imparable para abrir las acciones.

La respuesta de los cubanos llegó en el segundo inning, cuando el campocorto Alexander Ayala elevó un batazo de sacrificio para impulsar a Yoelkis Cespedes.

En el cuarto tramo, los nipones se fueron arriba, por intermedio de un doble de Tetsuto Yamada. Ventaja que no perdieron durante el encuentro.

En el quinto inning los asiáticos ampliaron la ventaja con cinco carreras más. Los centroamericanos hicieron tres rayitas más en el séptimo inning, una de ellas gracias a un cuadrangular de Alfredo Despaigne, pero no fue suficiente.

El pitcher ganador Ayumu Ishikawa (1-0) y la derrota fue para Yoanni Yera (0-1).

El segundo duelo de los nipones será este miércoles (6:00 am); mientras que los antillanos al cierre de esta edición, jugaban ante Australia.