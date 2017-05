Jairo Pérez afirmó que «sí» jugará con Águilas

Luego que las Águilas del Zulia llegaron a un acuerdo con los Cardenales de Lara para concretar una negociación que involucraba a ocho peloteros, algunos medios informaron que Jairo Pérez no deseaba jugar con el conjunto emplumado

Foto: Agencias

Sin embargo, el jardinero ha utilizado su cuenta de Instagram para desmentir esta situación y aseguró sentirse orgulloso que los actuales campeones de la LVBP lo tomaran en cuenta. «Nunca he dicho que no jugaré con las Águilas. Al contrario, para mí es un honor que el actual equipo campeón de Venezuela se haya interesado en mí… no crean en chismes, Yo soy un pelotero profesional», señala la publicación de Pérez.

Es necesario recordar, que Jairo Pérez tuvo un enfrentamiento con la afición del Zulia durante la final pasada y eso generó controversia al momento de concretarse el movimiento.

Resentido con Cardenales

Jairo Pérez, quien vistió por cinco temporadas la camiseta crepuscular, también utilizó su publicación para mandar un mensaje a la afición larense y a su gerencia. Aunque afirmó «estar sumamente agradecido» con el apoyo que recibió de la fanaticada, se mostró molesto por el trato de la directiva. «No tuvieron los cojones de darme la cara y para mí, como cualquier otro pelotero, es una falta de respeto», enfatizó.