FVF con balance positivo en Memoria y Cuenta

González resaltó los logros obtenidos en materia de organización de eventos futbolísticos en nuestro país

Foto: FVF

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Laureano González, presentó la Memoria y Cuenta del organismo en la que destacó los logros obtenidos durante el 2016 en donde a su juicio fue el mejor año para el fútbol venezolano.

«Se participó en dos mundiales femeninos (antes la Sub 17 se tituló en Sudamérica y la Sub 20 quedó subcampeona), logrando un cuarto lugar y se cerró el año con cuatro selecciones en actividad, de las cuales dos de ellas (Sub 20 Futsal y fútbol playa absoluta), conquistaron el tercer lugar en Sudamérica y Estudiantes de Guárico fue subcampeón de la Copa Libertadores», enumeró González en la presentación del informe, el cual se mostró el pasado día viernes 13 de enero, en Asamblea General realizada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, de Margarita.

Así mismo, González agregó que se realizaron 135 módulos de entrenamiento, repartidos entre las diferentes selecciones, y casi un centenar de encuentros de fútbol, oficiales y amistosos, nacionales e internacionales.

«Efectuamos un Sudamericano Sub 17 femenino en Barquisimeto, a expensas exclusivas de nuestros propios medios, siendo un acontecimiento deportivo histórico del fútbol femenino mundial, logrando una asistencia de 45.000 espectadores en el Metropolitano de Cabudare», añadió González.

Un total de 39 de los 65 delegados con voz y voto para revisar actividades deportivas y económicas del organismo, aprobaron la Memoria y Cuenta del ente.

Correspondió a Laureano González, presidente de la institución desde 2015, hacer el balance de esas actividades y sus declaraciones.

«Todo esto nos anima a continuar por el sendero de la actividad ininterrumpida para este 2017, para que esto nos siga manteniendo como la entidad deportiva nacional con más actividad» agregó González.