6J Mundial Rusia 2018: Francia elimina a Uruguay y clasifica para semifinales

Con goles de Varane y Griezmann, la selección gala (Francia) derrota por 0-2 a los charrúas y pasa a las semifinales del Mundia

Foto: Agencias

Rusia – Francia ha derrotado este viernes a la selección de Uruguay por 0-2 y se ha clasificado para las semifinales del Mundial de Rusia 2018, en las que se enfrentará al ganador del Brasil-Bélgica, que se disputará las 20.00 en Kazán.

Lea más noticias: Maradona se disculpó con la FIFA luego de poner en entredicho la actuación de los árbitros del mundial

El resultado hizo justicia a lo que se vio sobre el césped del estadio de Nizhni Nóvgorod, Los goles de Raphael Varane, de cabeza en la primera parte, y de Antoine Griezmann, tras un tremendo error del guardameta uruguayo Muslera, sentenciaron a una Uruguay que acusó la baja de Cavani y casi no inquietó Lloris y la defensa francesa.

#FRA win!

France are the first team to book their place in the semi-finals with a 2-0 victory over @Uruguay! #URUFRA // #WorldCup pic.twitter.com/JLwN4S2TDI

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 6, 2018