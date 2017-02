El zuliano Víctor Barboza se luce en Gulfstream Park

El entrenador zuliano Víctor Barboza Jr. se encuentra cumpliendo una excelente campaña en el hipódromo de Gulfstream Park, en Hallandale, Florida, escenario donde suma 10 victorias y marcha en el sexto lugar de la estadística, igualado con el ganador del Premio Eclipse 2016, Chad Brown

Foto: INH

La semana anterior fue el venezolano más destacado al sumar cuatro triunfos, desde el miércoles 25 hasta el domingo 29 de enero. El miércoles 25 ganó por intermedio de Seven of Jack, conducido por el guariqueño Emisael Jaramillo Al día siguiente, haciendo yunta de nuevo con Jaramillo, logró retratarse en el paddock con su pupilo Gran Chama. El viernes 27 respondió con su ejemplar Crazy Frank C, bajo las órdenes de Tyler Gaffalione, mientras que el domingo 29 ganó por intermedio de Atlantic Gusto, también conducido por Gaffalione.

Barboza Jr. fue campeón en el hipódromo de Santa Rita y en tres años de campaña ya suma 59 victorias. Durante el fin de semana también ganaron los jinetes venezolanos Marcos Meneses, Ángel Castillo, Daniel Centeno, Roimes Chirinos y Sonny León en diversos hipódromos.