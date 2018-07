El mundo del fútbol se solidarizó con los niños tailandeses

Varios clubes de la Uefa se solidarizaron con los niños tailandeses y los invitaron a sus respectivos estadios de fútbol

Foto: Agencias

Los niños forman parte del equipo de fútbol llamado ‘Jabalíes salvajes’ en su país natal. Tras el rescate de la cueva en la que sobrevivieron durante 18 días, el mundo del fútbol también se ha volcado con ellos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA invitó a los niños a la final del Mundial del próximo domingo, desafortunadamente los muchachos tendrán que quedarse en Tailandia pasando pruebas médicas.

«La Federación se ha puesto en contacto con la embajada española en Tailandia para conocer los detalles que permitan personalizar las equipaciones y hacerlas llegar a los 12 niños, que tienen entre 11 y 17 años,» anunció la Federación de Fútbol español.

El jugador de la selección francesa, Paul Pogba, hizo lo propio y le dedicó la victoria de Francia de anoche a los niños. «Esta victoria va para los héroes del día, muy bien chicos, sois muy fuertes» publicó el futbolista en su cuenta de Twitter.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy

— Paul Pogba (@paulpogba) July 10, 2018