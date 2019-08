En EE.UU. no quieren que peloteros jueguen aquí en Venezuela

A través de las redes sociales, pudo conocerse que en consonancia con el bloqueo económico que el Gobierno de EEUU impone al país, la MLB se uniría al coro y ordenaría a sus jugadores afiliados no jugar en la próxima temporada de beisbol profesional.

Abogados de los jugadores estarían detrás de la propuesta del bloqueo, según han divulgado periodistas deportivos en Estados Unidos.

Consultados diferentes personeros de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, tanto de liga en sí como de los equipos, tenemos que aún no llega comunicación oficial al respecto de parte de la MLB.

Se espera que los jugadores criollos residentes en EEUU no puedan jugar en Venezuela. Sin embargo, los no residentes, por el hecho de vencer sus visas al terminar sus compromisos, tendrían que regresar al país, so pena de convertirse en ilegales de quedarse en el país norteño.