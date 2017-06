Dovizioso ganó el Gran Premio de Italia 2017

Dovizioso fue el más rapido en un pulso final entre cuatro hombres, en el que también estaban otros dos italianos



Foto: Agencias

Andrea Dovizioso ganó con Ducati por delante del yamahista Maverick Viñales y del otro ducatista Danilo Pettrucci. Debajo del podio en cuarto lugar quedó el ídolo local, Valentino Rossi, quien arrancando segundo detrás de su compañero Viñales logró tomar la delantera antes de la primera curva y liderar la primera vuelta, antes de ser superado por Jorge Lorenzo con su Ducati, quien tuvo que volver a ceder la posición esta vez a Viñales.

En la vuelta 13 Andrea Dovizioso tomó la delantera hasta el final de la carrera, para ganar así un histórico Gran Premio de Italia que vio tres pilotos italianos como ganadores en las tres carreras disputadas, respectivamente MotoGP, Moto2 y Moto3. Los pilotos de Honda, Dani Pedrosa y Marc Márquez, arrancaron quinto y sexto respectivamente, y sólo Márquez logró llegar en sexta posición, mientras que Pedrosa cayó a pocas vueltas del final, haciendo a su vez caer a Cal Crutchlow, quien conducía también una Honda.

También en esta carrera, las diferentes marcas de motos con las que corrió Nicky Hayden le rindieron homenaje, llevando cada una de ellas una moto con la que corriera el piloto americano, entre ellas la Honda con la que se convirtió en campeón del mundo en el 2006, las cuales fueron expuestas al público junto a una pancarta con un retrato de Hayden y una de sus frases más célebres. Así nos vamos para el Gran Premio de Cataluña, dentro de una semana en España, con Maverick Viñales a la cabeza del campeonato por delante de Andrea Dovizioso y Valentino Rossi, respectivamente con 105, 79 y 75 puntos cada uno.

Formula Indy, Detroit: Dos de dos, Graham Rahal gana la manga del sábado y repite en la manga del domingo. Su esposa gana en otra categoría automovilística.

El hijo del legendario piloto Bobby Rahal, Graham, quien siguiendo los pasos de su padre corre en la Fórmula Indy, logró el sábado 3 de junio en la primera manga del Gran Premio de Detroit su primera victoria del fin de semana, partiendo desde la pole position y logrando además el nuevo récord del trazado. Esto lo logró gracias a una estrategia de dos paradas en los pits, ganando por delante de Scott Dixon y James Hinchcliffe. Dixon con este segundo lugar ha demostrado un gran temperamento, pues corrió con fuertes dolores en el tobillo después del accidente que sufriera en las 500 millas de Indianápolis, del cual salió vivo milagrosamente.

En la segunda manga del Gran Premio de Detroit, corrida el domingo 4 de junio, es de nuevo Graham Rahal quien llega de primero, esta vez por delante de Josef Newgarden en segundo lugar y de Will Power en tercero; Takuma Sato llegó cuarto no obstante partiera desde la pole position, mientras que Scott Dixon esta vez tuvo que conformarse con el sexto lugar, debido a los fuertes dolores en su pierna. Graham Rahal arrancó desde la tercera posición y logró llegar a liderar la punta de la carrera, cuando a tres vueltas del final una bandera roja ocasionada por aceite en pista mandó a todos los pilotos a los pits, pero al momento de volverse a dar la largada, Rahal no se dejó sorprender por nadie y logró cruzar la meta de primero. Como dato curioso, su esposa el sábado tuvo un aparatoso accidente en las carreras de cuarto de milla, mientras que el domingo ganó su contienda al igual que Rahal ganó la de él, siendo esto un hecho más único que raro. Próxima fecha, 10 de junio en el Texas Motor Speedway.

Salvador Fazio