Deyna Castellanos es la embajadora vinotinto del Mundial Rusia 2018

Deyna Castellanos embajadora de Venezuela en el Mundial de Rusia 2018 designada por FIFA, anunció el organismo en sus redes; sociales

Foto: Agencias

Rusia – La jugadora venezolana Deyna Castellenos embajadora que milita en el Florida State del fútbol universitario en Estados Unidos y ahora representará; al nuestro país con la tarea de transmitir las incidencias de la máxima cita de la FIFA desde el primer; juego entre la anfitriona y Arabia Saudí el 14 de este mes.

An emerging 🌟on the pitch, off it, @deynac18 is an ambassador of the FIFA #U17WWC, to be played later this year in Uruguay. This summer, we also have another job for her! 🤔🇷🇺 pic.twitter.com/OYBfysD3mR

— #FIFAWWC 🇫🇷 (@FIFAWWC) June 7, 2018