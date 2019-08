Cristiano Ronaldo reconoce que pagó 340.000 euros a la mujer que le acusó de violación

El jugador de la Juventus Cristiano Ronaldo reconoció haber pagado 375.000 dólares (unos 340.000 euros al cambio actual) a Kathryn Mayorga, la mujer que le acusó de violación en Las Vegas hace diez años. N

España – El jugador de la Juventus Cristiano Ronaldo reconoció haber pagado 375.000 dólares (unos 340.000 euros al cambio actual) a Kathryn Mayorga, la mujer que le acusó de violación en Las Vegas hace diez años. Nuevos documentos a los que ha tenido acceso TMZconfirman que el futbolista portugués compró el silencio de la presunta víctima firmando un acuerdo de confidencialidad en el 2010 para que la acusación no saliera a la luz. En el documento, Cristiano hizo constar que no admitía su culpabilidad.

En el 2018 la exmodelo decidió romper su silencio y presentar una demanda contra el ex del Real Madrid que finalmente retiró el pasado mayo. La Fiscalía del distrito del Condado de Clark, con jurisdicción sobre Las Vegas, se negó a procesarlo por falta de pruebas. Los documentos judiciales de los que habla la web estadounidense señala que “el señor Ronaldo le pagó a la demandante la suma de 375.000 dólares y ambas partes acordaron estar sujetas a obligaciones explícitas de confidencialidad y no menosprecio”.

De acuerdo con la versión de Mayorga, en 2009, Cristiano se encontró con Mayorga en una discoteca de Las Vegas y acabó invitándola a una fiesta en su suite. Allí abusó de la modelo mientras ella le imploraba que parara, según la demanda interpuesta por la acusación contra Cristiano.

Cuando Mayorga sufrió la agresión, la Policía de Las Vegas se desplazó a un hospital donde estaba recibiendo atención médica y le preguntó por el autor de la agresión; pero la modelo se negó a identificar al culpable y tampoco detalló dónde se había producido el incidente, de acuerdo a la Fiscalía. Como resultado, la Policía no pudo recolectar pruebas suficientes y, sin saber el nombre del autor del crimen, cerró el caso. La Fiscalía destacó que, durante ocho años, “las autoridades no supieron nada más de la víctima en relación con el crimen y su autor”.