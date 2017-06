Cristiano Ronaldo: «Disfruto mucho viendo a Leo Messi»

Aunque parezca sorprendente, el crack del Real Madrid se deshizo en elogios hacia Leo Messi en una entrevista reciente. Cristiano Ronaldo afirmó sobre el del FC Barcelona que «tenemos una relación cordial y nos respetamos mutuamente»

No es nuevo que Cristiano Ronaldo hable desde la cordialidad y el respeto sobre Leo Messi. Sin embargo, que confiese que ver al rosarino jugar le hace disfrutar es algo nuevo. Eso es lo que ha ocurrido en una entrevista concedida para la cadena «Fox Sports» y que tuvo lugar este mismo miércoles.

«Me gusta ver a todos los buenos jugadores y Messi es un crack, es uno de ellos. Disfruto mucho de ver a Messi y a grandes jugadores. Cuando a él le preguntan de Cristiano, habla bien también. Mi relación es cordial y nos respetamos mutuamente», afirmó el delantero del Real Madrid.

Eso sí, el luso dejó claro que no tiene amistad con el delantero del FC Barcelona. «Siempre que estoy con él, tengo una relación muy buena con Messi. No es que voy a la casa y comemos juntos. No es amigo, pero lo considero compañero de profesión y no rival porque no me gusta, como las comparaciones. Aunque es parte del trabajo y del mundo del fútbol», sostuvo.

Por tanto, concluyó afirmando que ese enfrentamiento entre ambos del que se habla sólo es producto de la prensa. «No tengo dudas. La empresa quiere vender y hacer su negocio, se ve en tenis, fútbol, cualquier deporte. Siempre, como en F1, para la prensa es bueno. Tengo una gran relación de compañeros, compartimos tantos momentos como los premios en FIFA, estuvimos siempre en los últimos diez años, salvo la última vez que no fueron los jugadores del Barcelona», concluyó.